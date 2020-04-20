Mısır'daki Türkler İstanbul'a getirildi - Son Dakika

Mısır'daki Türkler İstanbul'a getirildi

Mısır'daki Türkler İstanbul'a getirildi Korona Virüsü salgını sonrası Mısır'da mahsur kalan 164 Türk vatandaşı Türk Hava yolları'na ait uçak, İstanbul'a getirildi.

Mısır'daki Türkler İstanbul'a getirildi İSTANBUL - Korona Virüsü salgını sonrası Mısır'da mahsur kalan 164 Türk vatandaşı Türk Hava yolları'na ait uçak, İstanbul'a getirildi. Tüm Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü ( Covid-19) sonrası Mısır'da kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi için gönderilen THY uçağı, Kahire'de aldığı 164 yolcuyla İstanbul Havalimanı'na geldi. Havalimanında inen yolcular, sağlık ekiplerinin kontrolünden geçirildikten sonra bindirildikleri otobüslerle karantinaya alınacakları Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet öğrenci yurduna götürüldü. Yurda yerleştirilen kişiler 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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