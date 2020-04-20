Mısır'daki Türkler İstanbul'a getirildi - Son Dakika

Mısır'daki Türkler İstanbul'a getirildi

Mısır'da bulunan 164 Türk vatandaşı Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla İstanbul'a getirildi.

Mısır'da bulunan 164 Türk vatandaşı Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla İstanbul'a getirildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ( Covid-19) sonrası Mısır'da kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi için gönderilen THY uçağı, Kahire'de aldığı 164 yolcuyla İstanbul Havalimanı'na geldi. Havalimanında inen yolcular, sağlık ekiplerinin kontrolünden geçirildikten sonra bindirildikleri otobüslerle karantinaya alınacakları Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet öğrenci yurduna götürüldü. Yurda yerleştirilen kişiler 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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