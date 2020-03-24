Mısır'dan 2 haftalık sokağa çıkma yasağı - Son Dakika
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Mısır'dan 2 haftalık sokağa çıkma yasağı

6 saat önce

Mısır Başbakanı Mostafa Madbouly, ülke genelinde yerel saatle 19.00-06.00 saatleri arasında kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Mısır'dan 2 haftalık sokağa çıkma yasağı, System.String[]

Mısır Başbakanı Mostafa Madbouly, ülke genelinde yerel saatle 19.00-06.00 saatleri arasında kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.


Dünya genelinde 392 bin 230 vaka görülmesi ve 17 bin 174 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona vakasının ardından ülkeler önlemlerini arttırıyor. Korona virüsünün ülkede yayılmasını engellemek istene Mısır da kısmi sokağa çıkmaya yasağı ilan etti. Mısır Başbakanı Mostafa Madbouly, ülke genelinde yerel saatle 19.00-06.00 saatleri arasında kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Hafta geçerli olacak kararın yarından itibaren yürürlükte olacağı kaydedildi.


Öte yandan, bu süre boyunca kamu ve özel taşıma askıya alındı.


Ülke genelinde bugüne kadar 366 vaka kaydedilirken, 19 kişi de hayatını kaybetti. - KAHİRE

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:01 Kaynak: İHA

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