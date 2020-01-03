Mısır'dan ABD saldırısının ardından karmaşadan kaçınma çağrı - Son Dakika
Son Dakika Politika Mısır'dan ABD saldırısının ardından karmaşadan kaçınma çağrı - Son Dakika

Mısır'dan ABD saldırısının ardından karmaşadan kaçınma çağrı

6 saat önce

Mısır, ABD'nin Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından durumu kontrol altına alma ve karmaşadan kaçınma çağrısında bulundu.

Mısır'dan ABD saldırısının ardından karmaşadan kaçınma çağrı, System.String[]

Mısır, ABD'nin Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından durumu kontrol altına alma ve karmaşadan kaçınma çağrısında bulundu.


Mısır Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından, Irak'ta tırmanan gerginliği endişeyle takip ettiklerini duyurarak, bu durumdan kaçınılması gerektiğine vurgu yaptı. Bakanlık, endişesini "Dışişleri Bakanlığı yaşanan olayın, Irak'taki gerginliği arttırmasından endişe duyuyor" sözleriyle ifade ederek, durumun kontrol altına alınması ve karmaşadan uzak durulmasına yönelik çağrıda bulundu. - KAHİRE

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:09 Kaynak: İHA
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