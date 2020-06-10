Mısır'dan ambulans uçakla getirilen korona hastası ailenin tedavisi tamamlandı - Son Dakika

Mısır'dan ambulans uçakla getirilen korona hastası ailenin tedavisi tamamlandı

MISIR'ın başkenti Kahire'de koronavirüs testi pozitif çıkan Kader Biçer (38) ile virüs belirtileri gösteren eşi Veli Biçer ve çocukları Mustafa (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer'in (4), Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği ambulans uçakla gerildikleri Tekirdağ'da, tedavileri tamamlandı.

Mısır'dan ambulans uçakla getirilen korona hastası ailenin tedavisi tamamlandı, System.String[]

MISIR'ın başkenti Kahire'de koronavirüs testi pozitif çıkan Kader Biçer (38) ile virüs belirtileri gösteren eşi Veli Biçer ve çocukları Mustafa (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer'in (4), Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği ambulans uçakla gerildikleri Tekirdağ'da,  tedavileri tamamlandı. Aile, tedavilerinin ardından testleri negatife dönünce taburcu edildi. Kader Biçer, Mısır'da çok zor günler geçirdiklerini, Türkiye vatandaşı olduğu için büyük mutluluk yaşadığını belirterek, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Önce Cumhurbaşkanı'mızdan Allah razı olsun bizi getirdi, sesimizi duydu çok teşekkür ediyorum.10 gün boyunca hiçbir şey yemeden yattım, çocuklarım perişan oldular" dedi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de eşi ve 3 çocuğuyla birlikte yaşayan Kader Biçer'in koronavirüs testi, pozitif çıktı. Biçer, hastanede tedaviye alınırken, ailenin diğer fertlerinde de virüs belirtileri saptandı. Bunun üzerine Mustafa Biçer, annesinin yeterli tedavi alamadığını belirterek, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yardım istedi. Yardım isteği üzerine Dışişleri Bakanlığı da devreye girdi. Sağlık Bakanlığı, Kahire'ye özel bir ambulans uçak göndererek, 5 kişilik Biçer ailesini Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'na getirdi. Biçer ailesi, Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde 8 gün tedavi gören ailenin koronavirüs testleri negatif çıkınca, aile bugün taburcu edildi.

'TÜRKİYE VATANDAŞI OLDUĞUM İÇİN BÜYÜK MUTLULUK YAŞIYORUM'

Kahire'de koronavirüse yakalanan ve Tekirdağ'da tedavi gördükten sonra taburca edilen ev hanımı Kader Biçer, Mısır'da çok acı çektiğini söyledi. Kendisinin acı çektiğini gören oğlunun sosyal medya üzerinden yardım istediğini belirten Biçer, Türkiye vatandaşı olduğu için büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Biçer, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Önce Cumhurbaşkanı'mızdan Allah razı olsun, sesimizi duyurak bizi ülkemize getirdi. 10 gün boyunca hiçbir şey yemeden yattım, çocuklarım çok perişan oldular. Bizim sesimizi duydu Cumhurbaşkanımız. Böyle bir ülkede yaşadığım için gerçekten gurur duyuyorum. Herkesten Allah razı olsun, Sağlık Bakanlığı'mızdan, bütün milletimizden. Orada yaşadıklarımız çok zordu. Burada bize kucak açtılar ve bize Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde çok güzel baktılar. 5 günde kendimize geldik, orada kullandığım ilaçlar ile hiçbir şekilde iyi olamadım ama burada biz 5 günlük tedavi sonucunda, doktorların bize moral vermesiyle şu anda çok iyiyiz. Sonuçlarımız negatif, Rabbime şükürler olsun evimize gidiyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE TEDAVİ OLACAĞIMI SÖYLEYİP İKİNCİ TESTE GİTMEDİM'

Kendisi de virüs belirtileri gösteren Veli Biçer, Ramazan ayının son haftasında Kahire'de hava sıcaklığının 47 derece olduğunu ve kendisinde üşütme meydana geldiğini belirterek neler yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Soğuk algınlığı diye eczaneye gittim, grip iğnesi yaptırdım. Tekrar eve geldikten sonra bir hafta kadar yattım. Benden sonra eşim de rahatsızlanınca orada bir hastaneye gittik. Hastanede de ilgi görmediğimiz için daha teferruatlı başka hastaneye gittik, orada Covid-19 testi yaptırdık. Eşimin testi pozitif çıktı. Benim testlerim 7 gün sonra çıkmadı. Hastaneden 'gelin tekrar test yapalım' diye aradılar. Bende onlara Türkiye'ye gidip, Türkiye'de tedavi olacağımı söyledim. Türkiye'ye sesimizi duyurmaya çalıştık, oğlumun sayesinde sosyal medya aracılığı ile sesimizi duydular. Öncelikle devletimize, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyorum. Tabii ki burada emeği geçen Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde doktorlarımıza, çalışan personele ailem adına çok teşekkür ediyorum. Allah herkesten razı olsun. Ben orada tekstil firmasında çalışıyordum. 10 yıldır Mısır'daydım. Burada 1 haftalık bir tedavi süreci geçirdik, 5 günlük bir ilaç tedavisi o ilaç tedavisinden sonra test yaptılar, test sonucuna göre bizi eve gönderip göndermeyeceklerine dair bilgilendirdiler. İki kere test yapıldı, önce eşimin oradaki pozitifti. Burada benim ve oğlumun önce pozitif çıktı. İkinci testte hepimizin sonuçları negatif çıktı."

'BİZE YETERLİ İMKAN SAĞLANMADI'

Annesinin koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından yaşadığı acıyı gören Mustafa Biçer, ailesinin Türkiye'ye getirilip tedavi görmesinden büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Biçer, "Orada bizlere yeterli imkanlar sağlanmadı. Annem ve babamın durumu çok kötüydü. Hastaneye gittiler fakat hiçbir şekilde tedavi olmadıkları için bizde son çare olarak sosyal medyadan sesimizi duyurmak istedik. Çok sağ olsunlar ki bizi duydular, şu anda buradayız ve tedavimizi de olduk" dedi.

Biçer ailesi, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu oldukları hastaneden ayrılarak evlerine gitti.


Koronavirüs, Tekirdağ, Kahire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 01:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mısır'dan ambulans uçakla getirilen korona hastası ailenin tedavisi tamamlandı - Son Dakika

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