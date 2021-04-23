Mısır'dan Anadolu'ya uzanan 2 bin 700 yıllık koku kapları İzmir Arkeoloji Müzesinde - Son Dakika

Antik Mısır kültürünü yansıtan 2 bin 700 yıllık koku kapları, İzmir Arkeoloji Müzesinin özel hazine odasında ilk kez sergileniyor.

"Göremediklerinizi Göreceksiniz" Projesi çerçevesinde her ay bir başka tarihi eseri gün ışığına çıkaran İzmir Arkeoloji Müzesinin nisan ayı konuğu "Hapi'nin Gelişi"ni simgeleyen 3 tören kabı oldu.

Bayraklı Höyüğü ve Phokaia Athena Tapınağı'ndaki kazılardan çıkarılan kaplar, sıra dışı formları, etkileyici sarı, yeşil ve kahverengi renkleriyle arkaik dönemdeki Mısır kültürünü yansıtıyor.

Koku kaplarının milattan önce 6. veya 7. yüzyılda yapıldığı, Mısır ile İyonya arasındaki ticari ilişkiler sonucu Anadolu'ya ulaştığı tahmin ediliyor.

Hapi'nin gelişini simgeliyor

Kaplar, kadim Mısır kültürünün oluşmasının en önemli unsurlarından Nil Nehri'nin bereketini sembolize ediyor.

Değerli yağlar veya Nil suyu için kullanılan dini tören kaplarındaki palmiye tacının, Nil Nehri'ni ve bereketi karakterize eden Mısır mitolojisindeki Hapi'yi simgelediği düşünülüyor.

Depolama kabı üzerindeki kurbağa figürü de bereket tanrıçası Heket'in sembollerinden.

12 ayda 12 eser

Depoda koruma altında tutulan eserleri gün ışığına çıkarmak ve bir ay süreyle ziyaretçilerle buluşturmak amacıyla gerçekleştirilen "Göremediklerinizi Göreceksiniz" adlı proje kapsamında gelecek ay Orta Kalkolitik döneme ait Kilia Tipi İdol-Stargazer (Tepegöz-gökyüzü gözlemcisi) sergilenecek.

Projenin haziran ayı konuğu Helenistik döneme ait Artemis'in Tapınak Modeli, temmuz ayının konuğu yine aynı dönemden bronz strigilis (temizlenme kaşığı) olacak.

Helenistik dönemden kalma ruha eşlik eden figürinler ağustos, arkaik döneme tarihlenen Mısır kökenli figürinler eylül, aynı dönemden Akhelous tasvirli yağ kabı ekim, klasik dönemden Kadın Protomu mezar hediyesi kasım, Tunç Çağı'ndan çivi yazılı tablet de aralıkta sergilenecek.

Haftanın 5 günü ziyaretçilere açık olan müzenin çalışma saatleri ve günleri salgın nedeniyle değişiklik gösterebiliyor, gerekli bilgi kurumun internet sitesinden paylaşılıyor.