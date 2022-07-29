Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeki 134 metre boyundaki 'SPARTA' isimli İstanbul Boğazı Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yaptı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarla arıza yapan gemi Kurtarma-12 ve römorkörlerle Türkeli Demir Sahası'na çekilerek demirletildi.

Kaynak: İHA

Bulgaristan, İstanbul, Mısır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi Türkeli Demir Sahası'na demirletildi - Son Dakika

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