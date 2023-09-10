Mısır'dan Erdoğan-Sisi görüşmesine ilişkin açıklama - Son Dakika

Mısır'dan Erdoğan-Sisi görüşmesine ilişkin açıklama

Son Güncelleme: 10.09.2023 15:52

Mısır Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18. G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18. G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeni Delhi'deki görüşmede liderler, iki ülke arasındaki ilişkileri ilerletmek için çalışmanın önemini vurguladı.

Erdoğan ve Sisi ortak çıkarlar çerçevesinde Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrarın korunmasına katkıda bulunacak şekilde bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi yönündeki arzusunu ifade etti.

Görüşmede ayrıca, Türkiye ve Mısır'ın çıkarları doğrultusunda ikili ilişkileri tüm yönleriyle geliştirmek için istişare ve koordinasyonu yoğunlaştırmanın yolları ele alındı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Delhi, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır'dan Erdoğan-Sisi görüşmesine ilişkin açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mısır'dan Erdoğan-Sisi görüşmesine ilişkin açıklama - Son Dakika
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