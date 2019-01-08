Son Dakika Haberleri: Mısır'dan Esed Rejimine "Arap Birliği'ne Dönüş Hazırlıkları Yap" Çağrısı

Mısır'dan Esed Rejimine "Arap Birliği'ne Dönüş Hazırlıkları Yap" Çağrısı

1 saat önce

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Suriye rejimine Arap Birliği'ne dönüş için gerekli hazırlıkları yapması çağrısında bulundu.

Mısır'dan Esed Rejimine
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Suriye rejimine Arap Birliği'ne dönüş için gerekli hazırlıkları yapması çağrısında bulundu.

Şukri, Faslı mevkidaşı Nasır Burita ile başkent Kahire'de düzenlediği ortak basın toplantısında, Arap Birliği'nde Suriye'nin üyeliğinin yeniden aktif hale getirilmesinin, Arap Birliği Konseyi'nin kararı ve mart ayında yapılacak zirve sonuçlarına bağlı olduğunu ifade etti.

Beşşar Esed rejimine ülkenin güvenliği, istikrarı ve egemenliğinin korunması konusunda gereken adımları atması ve Birliğe dönüş hazırlıkları yapması çağrısında bulunan Şukri, "Aksi halde üyeliğinin aktifleştirilmesi konusunda değişen bir şey olmayacaktır." dedi.

Askeri çözüm yollarının Suriye halkının yükünü ağırlaştırmanın dışında hiçbir sonuç vermediğine dikkati çeken Şukri, Suriye'de işlerin olumlu yöne evrilmesini temenni ettiklerini söyledi.

30. Arap Birliği Zirvesi, mart ayında Tunus'ta gerçekleştirilecek.

Mısır'ın yanı sıra Tunus Cumhurbaşkanlığı Temsilcisi Lezher el-Karavi eş-Şabi de 6 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Arap Birliği'nin, Suriye'nin askıya aldığı üyeliğini tekrar aktif hale getirmesi halinde "sevinç duyacaklarını" bildirmişti.

Arap Birliği, Esed rejiminin üyeliğini Kasım 2011'de dondururken, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri Mart 2012'de büyükelçilerini geri çekmiş ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) da aynı yıl Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:14 Kaynak: AA

Suriye, Mısır, Arap Birliği, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki Oscar Ödüllü Oyuncu Kevin Spacey, 18 Yaşında Bir Erkeği Taciz Etmek Suçunda Hakim Karşısına Çıktı Devlet Bahçeli: Fırat'ın Doğusu Fitnenin Boynudur, Bu Boyun Vurulmalıdır

İbrahim Kalın'dan Bolton Görüşmesi Sonrası İlk Açıklama: Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Konusundaki Tavrımızı Dile Getirdik 2019 Afrika Uluslar Kupası Mısır'da Düzenlenecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 20:12:02. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mısır'dan Esed Rejimine "Arap Birliği'ne Dönüş Hazırlıkları Yap" Çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]