Mısır'dan, Etiyopya'ya Nil Nehri'ne egemen olmaya çalışma suçlaması - Son Dakika

Açıklamada söz konusu karar, "Hedasi Barajı görüşmelerindeki temel gerçekler dikkate alınmaksızın verilen kör bir destek" diye nitelenmişti.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Arap Birliği'nin Kahire 'deki toplantısında Hedasi Barajı'na ilişkin "Etiyopya'yı hedef alan" kararının tümüyle reddedildiği belirtilmişti.

Etiyopya'nın Hedasi Barajı konusundaki tutumu eleştirilen açıkalmada, Nil sularının döküldüğü ülkelerle bir anlaşma yapmaksızın Etiyopya'nın Temmuz 2020'de barajı doldurmaya başlamakta ısrar etmesinin kabul edilmez olduğu kaydedildi.

Mısır, Arap Birliği 'nin Mısır'ın Nil sularındaki hakkını desteklediği kararını reddeden Etiyopya'nın açıklamasına karşılık verdi. Mısır Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında Etiyopya'yı kendisini Nil Nehri'nden tek istifade eden taraf konumuna oturtmakla suçladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı , Etiyopya 'nın Hedasi Barajı hakkında yaklaşımının Nil Nehri 'ne egemen olma niyetini ortaya koyduğunu bildirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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