Mısır'dan Gazze'ye, İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazını kaldırmak üzere iş makinesi yardımı - Son Dakika

Mısır, İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların enkazının kaldırılmasında kullanılmak üzere Gazze'ye çok sayıda iş makinesi gönderdi.

Filistin Çalışma Bakanlığı sözcüsü Muhammed el-Askeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye enkaz kaldırmada kullanılacak kamyon, ekskavatör, buldozer ve vinçlerden oluşan 35 ağır iş makinesinin giriş yaptığını söyledi.

Saldırılar nedeniyle oluşan moloz yığınının 200 ila 300 bin ton civarında olduğunu belirten Askeri, Gazze'de halihazırda enkaz kaldırma çalışmalarını izlemek üzere mühendislerden oluşan bir Mısır heyetinin bulunduğunu kaydetti.

Askeri, gerek olması durumunda ilerleyen günlerde Mısır'ın ilave ekipmanlar göndereceğini sözlerine ekledi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.