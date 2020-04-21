Mısır'dan gelen Türkler Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi - Son Dakika

Mısır'dan gelen Türkler Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi

Mısır'dan dün İstanbul'a getirilen Türkler, Güngören'de bulunan KYK Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Mısır'dan dün İstanbul'a getirilen Türkler, Güngören'de bulunan KYK Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Karantinanın ilk gününde cama çıkarak yakınlarına el sallayanlar, kameralara yansıdı. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sonrası Mısır'ın Kahire İlçesi'nde kalan 164 Türk vatandaşının tahliyesi için gönderilen Türk Hava Yolları'na ait uçak dün İstanbul Havalimanı'na iniş yapmıştı. Karantina altında kalacak olan vatandaşlar akşam üzeri Güngören'de bulunan KYK Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'na getirildi. Turist, iş adamı ve işçilerden oluşan Türk vatandaşlarının yurda yerleştirilme işlemi sabah saatlerinde tamamlandı. 164 Türk vatandaşının 14 gün boyunca karantina altında kalacakları süre bugün itibariyle başladı. Polis ekipleri yurdun çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yurtta doktor ve hemşireler 24 saat boyunca dönüşümlü olarak görev yapacak. Öte yandan yurda yerleştirilen vatandaşların cama çıktığı hava aldığı görülürken bazı vatandaşlarda yakınlarına el salladı. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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