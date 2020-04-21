MISIR'DAN GETİRİLEN 164 TÜRK VATANDAŞI KARANTİNA YURDUNDA - Son Dakika

MISIR'DAN GETİRİLEN 164 TÜRK VATANDAŞI KARANTİNA YURDUNDA

KORONAVİRÜS nedeniyle uçuşların iptal olmasının ardından Mısır'da kalan 164 Türk vatandaşı, dün saat 19.15'te Türk Hava Yolları'na ait tahliye uçağıyla İstanbul'a getirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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