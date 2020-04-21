MISIR'DAN GETİRİLEN 164 TÜRK VATANDAŞI KARANTİNA YURDUNDA - Son Dakika

KORONAVİRÜS nedeniyle uçuşların iptal olmasının ardından Mısır'da kalan 164 Türk vatandaşı, dün saat 19.15'te Türk Hava Yolları'na ait tahliye uçağıyla İstanbul'a getirildi.

İstanbul Havalimanı'nı apronunda gerekli sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar daha sonra otobüslerle 14 gün boyunca karantina altında kalacakları Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'na getirildi. Yurtta tek odalarda kalan vatandaşların gerekli sağlık kontrolleri bugün de devam etti. Yurda giriş ve çıkışlar kapatılırken, polis ekipleri de kapıda nöbet tutuyor.

TAHLİYELER BUGÜN DE SÜRÜYOR

Yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilişleri bugün de devam ediyor. Türk Hava Yollar'nın bugün Kırgızistan, İngiltere ve Romanya'dan Türk vatandaşlarını alarak kalkacağı tahliye uçakları İstanbul Havalimanı'na inecek. Havalimanı apronunda gerekli sağlık kontrolünden geçecek olan vatandaşlar daha sonra otobüslerle Maltepe, Kocaeli ve Düzce'deki yurtlara yerleştirilecek