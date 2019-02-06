Son Dakika Haberleri: Mısır'dan Hamas'a Filistinli Grupların Toplantısına Katılım Daveti

Mısır'dan Hamas'a Filistinli Grupların Toplantısına Katılım Daveti

1 saat önce

Hamas Siyasi Büro Üyesi Husam Bedran, Filistinli grupların ulusal birliği yeniden sağlama yollarını görüşeceği Kahire'deki toplantıya Mısır tarafından davet edildiklerini duyurdu.

Mısır'dan Hamas'a Filistinli Grupların Toplantısına Katılım Daveti, System.String[]
Hamas Siyasi Büro Üyesi Husam Bedran, Filistinli grupların ulusal birliği yeniden sağlama yollarını görüşeceği Kahire'deki toplantıya Mısır tarafından davet edildiklerini duyurdu.

Bedran, yaptığı yazılı açıklamada, "Mısır'dan Filistinli grupların bir araya geleceği Kahire'deki toplantıya katılım daveti aldık." ifadesini kullandı.

Görüşmede Filistin ulusal projesinin karşılaştığı sorunların, ulusal birliği yeniden sağlama ve bölünmeyi bitirme yollarının ele alınacağını belirten Bedran, hareketin Mısır'ın davetini memnuniyetle karşıladığını aktardı.

Açıklamada, toplantının ne zaman yapılacağına dair bilgi verilmedi.

Mısır yönetimi ya da Fetih başta olmak üzere Filistinli gruplar konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Hamas ve İslami Cihad hareketlerinin üst düzey yetkililerinden oluşan heyetler, pazar günü Gazze'den Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmişti. Heyetler, Mısır yönetimiyle Filistin davası ve ikili ilişkilere dair konularda görüş alışverişinde bulunuyor.

Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor. Son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşması" imzalanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:07 Kaynak: AA

Filistin, Kahire, Hamas, Mısır, Dünya
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