Son Dakika Haberleri: Mısır'dan "İhvan Üyesi 5 Kişi Öldürüldü" Açıklaması

Mısır'dan "İhvan Üyesi 5 Kişi Öldürüldü" Açıklaması

1 saat önce

KAHİRE (AA) – Mısır İçişleri Bakanlığı, güvenlik güçlerinin başkent Kahire'de düzenledikleri operasyonda Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) üyesi 5 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Mısır'dan
KAHİRE (AA) – Mısır İçişleri Bakanlığı, güvenlik güçlerinin başkent Kahire'de düzenledikleri operasyonda Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) üyesi 5 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Güvenlik güçleri Ulusal Güvenlik Teşkilatı (İçişleri istihbaratı), polis, asker ve kritik devlet kurumlarına saldırı hazırlığındaki İhvan üyesi 5 kişinin bulunduğu binaya operasyon düzenleyerek, içerideki 5 kişiyi ölü ele geçirmiştir." denildi.

Operasyonun Kahire'nin kuzeyindeki Obur bölgesinde terk edilmiş bir fabrikaya düzenlendiği aktarılan açıklamada, gözaltına alınanların olup olmadığı hakkında ise bilgi verilmedi.

İhvan yöneticilerinden ise konu ile ilgili bir değerlendirme veya açıklama yapılmadı.

Muhalifler bu tür operasyonları "tasfiye", güvenlik güçleri "terörle mücadele" kapsamında değerlendiriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:37 Kaynak: AA

Mısır, Güncel
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