Mısır'dan "İsrail'deki zirveye katılım amacımız ittifak kurmak değil" açıklaması - Son Dakika
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Mısır'dan "İsrail'deki zirveye katılım amacımız ittifak kurmak değil" açıklaması

29.03.2022 00:39
Mısır'dan "İsrail'deki zirveye katılım amacımız ittifak kurmak değil" açıklaması

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ülkesinin, İsrail'in ev sahipliğinde düzenlenen Necef Zirvesi'ne katılmasının, ittifak kurma ya da herhangi bir tarafa karşı mesaj gönderme amacı taşımadığını söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ülkesinin, İsrail'in ev sahipliğinde düzenlenen Necef Zirvesi'ne katılmasının, ittifak kurma ya da herhangi bir tarafa karşı mesaj gönderme amacı taşımadığını söyledi.

ABD, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Fas ve İsrail dışişleri bakanlarının katıldığı, İsrail'in güneyinde yer alan Necef (Negev) Çölü'nde Sde Boker yerleşim birimindeki bir otelde düzenlenen ve iki gün süren zirvenin ardından Dışişleri Bakanı Şukri, ülkesini ziyaret eden Katarlı mevkidaşı Muhammed Abdurrahman Al Sani ile Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Şukri, Necef Zirvesi ve amacına ilişkin soru üzerine, "Zirve, barış sürecinin güçlendirilmesiyle alakalıydı. Şüphesiz ki Mısır'ın bu zirveye katılımı, ittifak kurmak ya da herhangi bir tarafa karşı mesaj göndermek amacıyla gerçekleşmedi." değerlendirmesini yaptı.

Şukri, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in zirvede bulunması nedeniyle, İran'la yürütülen nükleer müzakereler, Rusya- Ukrayna savaşı ve Arap ülkelerine yansımaları gibi konuların da ele alındığını söyledi.

Libya krizine de değinen Şukri, komşu ülkede siyasi çözümden yana olduklarını dile getirdi.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani de "Libya'da krizin siyasi yollarla çözülmesi ve süreç sonunda şeffaf seçimlere gidilmesi" konusunda Mısır'la görüş birliği içinde olduklarını ifade etti.

Al Sani, Libya'da tansiyonu yükseltecek ve bölünmeye neden olacak bir şey görmek istemediklerini, Libyalı taraflar arasında uzlaşının sağlanmasını temenni ettiklerini kaydetti.

İki ülke arasında ortak komite kurulacak

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Şukri-Al Sani görüşmesinde ikili ilişkiler ve çeşitli alanlarda iş birliğini güçlendirme konularının ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, bu yıl 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'da imzalanan Ula Bildirisinin ardından iki ülke arasında kurulan ortak komitelerin çalışmaları sonucu bir dizi anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi ancak ayrıntı verilmedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin normal seyrine dönmesini ve geldiği noktayı öven tarafların, dışişleri bakanları başkanlığında istişare ve her alanda koordinasyon ve iş birliğini güçlendirme amacıyla bir komite kurulmasına karar verdiği aktarıldı.

Körfez ülkeleri arasındaki kriz, bu yıl 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde imzalanan Ula Bildirisi ile çözüme kavuşmuştu.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Cumhuriyeti, İsrail, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır'dan 'İsrail'deki zirveye katılım amacımız ittifak kurmak değil' açıklaması - Son Dakika


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