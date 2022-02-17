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Mısır'dan Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananlara kınama - Son Dakika

Mısır'dan Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananlara kınama

17.02.2022 17:12
Mısır'dan Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananlara kınama

Mısır, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi ile Filistin'in diğer kentlerinde yaşanan olayların "endişeyle takip edildiğini" belirterek, Filistinlilerin evlerinden çıkartılarak göçe zorlanması girişimlerini kınadı.

Mısır, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi ile Filistin'in diğer kentlerinde yaşanan olayların "endişeyle takip edildiğini" belirterek, Filistinlilerin evlerinden çıkartılarak göçe zorlanması girişimlerini kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Şeyh Cerrah Mahallesi'nin Filistinli sakinlerinin evlerinden çıkartılmasına ve Doğu Kudüs'ün demografik kimliğinin değiştirilmesine yönelik tüm girişimlerin kınandığı" ifade edildi.

Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi politikasının uluslararası meşruiyetin ihlali anlamına geldiği belirtilen açıklamada, "Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin provokatif uygulamalara ve Kudüs'te gerilimi tırmandıran saldırılara maruz kaldığı şiddet olaylarını Mısır, büyük bir endişeyle takip ediyor." ifadelerine yer verildi.

Filistinlilerin "kardeş halk" olarak nitelendirildiği açıklamada, Filistin halkı için gerekli korumanın sağlanması, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki evlerin yıkımına, topraklara el konulmasına son verilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in tek taraflı faaliyetlerinin sürmesinin, iki devletli çözüme ulaşma ihtimalini zayıflattığına dikkati çekildi.

Aşırı sağcı milletvekilinin Şeyh Cerrah'taki eylemi gerilimi tırmandırdı

İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir, 13 Şubat sabahı Şeyh Cerrah Mahallesi'ne gelerek evinden çıkarılma tehdidi altındaki Filistinli Salim ailesinin evinin önünde çadır kurmuştu.

Ben-Gvir'e fanatik Yahudi yerleşimciler de katılmış, eylemi protesto etmek isteyen bölgedeki Filistinliler ile İsrailliler arasında arbede yaşanmıştı.

İsrail polisi, olayı protesto etmeye çalışan Filistinlilere ses bombası, TOMA, atlı polisler ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Olaylarda en az 20 kişi tutuklanmış, onlarca kişi de yaralanmıştı.

Dün de eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ve diğer sağ partilerden 16 milletvekili Ben-Gvir'in çadır kurduğu alana gelerek eyleme destek vermişti. Gerilimin yüksek olduğu bölgede İsrail polisi güvenlik önlemlerini artırırken, zaman zaman polis ile Filistinliler arasında arbede yaşanmıştı.

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Doğu Kudüs, Filistin, Kudüs, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır'dan Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananlara kınama - Son Dakika


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