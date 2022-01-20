Mısır'dan petrol arama ve işleme alanında 506 milyon dolarlık yatırım anlaşması - Son Dakika

Mısır, Kanada merkezli Transglobe ve İngiltere merkezli Pharos Energy şirketleriyle petrol arama ve çıkarma alanında 506 milyon dolar değerinde iki yatırım anlaşması imzaladı.

Mısır Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanlığı'nın resmi Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Mısır Petrol Bakanı Tarık el-Molla'nın petrol alanında iki yeni anlaşma imzaladığı bildirildi.

Açıklamada, imzalanan anlaşmaların, 12 petrol kuyusunun sondajı için 506 milyon dolar yatırım, Doğu ve Batı Sahra bölgelerinde petrol arama, geliştirme ve işleme çalışmalarını kapsadığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Transglobe şirketiyle yapılan anlaşmanın Mısır'ın Kuzey Batı Garib, Batı Garib ve Batı Bekir bölgelerinin Doğu Çölü'ne entegrasyonunu ve ham petrol araştırma, geliştirme ve işleme için yeni yatırımları içerdiği kaydedildi.

Öte yandan Pharos Energy şirketiyle yapılan ikinci anlaşmanın ise Batı Çölü'ndeki Feyyum bölgesinde ham petrol araştırma, geliştirme ve işleme için yatırımları kapsadığı ifade edildi.