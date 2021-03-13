MISIR'DAN RUHSAT İHALESİ: TÜRKİYE GÜÇLENİYOR, YUNANİSTAN KÖŞEYE SIKIŞIYOR - Son Dakika

MISIR'DAN RUHSAT İHALESİ: TÜRKİYE GÜÇLENİYOR, YUNANİSTAN KÖŞEYE SIKIŞIYOR

13.03.2021 11:16

? Mısır ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarları için iş birliğine gidilmesi gerektiğini söyleyen Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Furkan Kaya, 'Mısır, Türkiye'ye bir şey bahşetmiyor, gerçeği görüyor.

? Mısır ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarları için iş birliğine gidilmesi gerektiğini söyleyen Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Furkan Kaya, 'Mısır, Türkiye'ye bir şey bahşetmiyor, gerçeği görüyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşruiyetini tanıyor. Böyle bir hal takınması, hukukidir. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki politikaları geçersizdir, bu ortaya çıktıkça köşeye sıkışıyor ve 'şamata politikası' yöntemine başvuruyor. Türkiye, Doğu Akdeniz'de iş birliği platformu kuracak kadar güçlü bir pozisyona gelmiştir? dedi.

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Furkan Kaya, Mısır'ın 18 numaralı parselde ilan ettiği ruhsat ihalesine yönelik değerlendirmelerde bulunarak, Yunanistan'ın karara tepkisini yorumladı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasındaki diplomasi yönteminin başarıya ulaştığını söyleyen Dr. Kaya, 'Türkiye'nin denizlerdeki Misakı Milli sınırlarını ilan etmesiyle, Yunanistan maksimalist taleplerini ve politikalarını had safhaya ulaştırdı. Bunu yaparken de yandaş bulmaya çalıştı. Amerika, Fransa gibi ülkeler, Yunanistan'ın yanında yer alarak Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den tamamen silme üzerine taarruza başladı. Mısır ve İsrail de geçmişte bu politikaları desteklemişti' diye konuştu.

'YUNANİSTAN'IN DOĞU AKDENİZ POLİTİKALARININ HEPSİ GEÇERSİZDİR'

Mısır ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz coğrafyasının en önemli 2 ülkesi olduğunu vurgulayan Dr. Kaya, 'Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin darbeci zihniyetini onayladığı anlamına gelmiyor. Eğer Mısır ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarları bir noktada birleşiyorsa blok oluşturulmak zorundadır. Çünkü Yunanistan, kendisini Doğu Akdeniz ülkesi olarak kabul ettirmeye çalışıyor' ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ülkesi olmadığı halde kendisini Rodos ve Girit Adası üzerinden kabul ettirmeye çalıştığını aktaran Dr. Kaya, 'Bu son derece yanlıştır, hukuken geçerliliği yoktur. Doğu Akdeniz politikalarının hepsi geçersizdir. Diğer ülkelerle yaptığı, yapacağı tüm anlaşmalar geçersiz, bunlar ortaya çıktıkça Yunanistan köşeye sıkışıyor ve 'şamata politikası' dediğimiz yönteme başvuruyor? dedi.

'MEB ANLAŞMASI İLE 40 BİN KİLOMETRE KADAR FARK VAR'

Dr. Furkan Kaya, 'Mısır'ın Yunanistan ile yapacağı Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ile Türkiye ile yapacağı MEB anlaşmasında kazanacağı bölge arasında 40 bin kilometre kadar fark var. Uluslararası ilişkiler çıkarlar ilişkisiyse Mısır ile Türkiye'nin iş birliği içerisinde olması lazım. Türkiye'ye bugüne kadar her ne kadar tehdit ve baskı gelse de diplomatik taarruzun neticesi alınmaya başlamıştır. Bugün Türkiye, Doğu Akdeniz'de iş birliği platformu kuracak kadar güçlü bir pozisyona gelmiştir. Mavi Vatan stratejisinin de ne kadar haklı olduğu ortaya çıkmıştır' diye konuştu.

'MISIR TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ'DEKİ MEŞRUİYETİNİ TANIYOR'

Yunanistan'ın, Mısır'ı kalleşlikle suçlayan ithamlarda bulunduğunu hatırlatan Dr. Kaya, 'Ruhsat ihalesinden sonra Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias apar topar Kahire'ye gitti, toplantılar yapıldı. Yunan medyası bunu 'Mısır hatasından döndü' şeklinde yansıttı. Halbuki Mısır Türkiye'ye bir şey bahşetmiyor, gerçeği görüyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşruiyetini tanıyor. Mısır'ın böyle bir hal takınması, hukukidir. Ama Yunanistan hakkı olmayanı istiyor? ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'Yİ KUŞATIYORLAR'

Dr. Kaya, 'Yunanistan'ı bu politikalara yönlendiren kim' Amerika, Dedeağaç'tan başlayarak Girit'e kadar 20 adet üs kurdu. Türkiye'nin kuşatıldığını görüyoruz, bugün verilen mücadelesinin temeli Mavi Vatan'dır. Geri adım atmamız demek, Doğu Akdeniz coğrafyasından silinmemiz, kendi kıyılarımıza hapsedilmemiz anlamına gelir? dedi.

MISIR'DAN RUHSAT İHALESİ: TÜRKİYE GÜÇLENİYOR, YUNANİSTAN KÖŞEYE SIKIŞIYOR
MISIR'DAN RUHSAT İHALESİ: TÜRKİYE GÜÇLENİYOR, YUNANİSTAN KÖŞEYE SIKIŞIYOR
MISIR'DAN RUHSAT İHALESİ: TÜRKİYE GÜÇLENİYOR, YUNANİSTAN KÖŞEYE SIKIŞIYOR
MISIR'DAN RUHSAT İHALESİ: TÜRKİYE GÜÇLENİYOR, YUNANİSTAN KÖŞEYE SIKIŞIYOR

Doğu Akdeniz, Yunanistan, Türkiye, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MISIR'DAN RUHSAT İHALESİ: TÜRKİYE GÜÇLENİYOR, YUNANİSTAN KÖŞEYE SIKIŞIYOR - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstihdamın korunması için yeni destek paketi geliyor: 6 ayı ödemesiz 500 bin liraya kadar kredi verilecek İstanbul'da kripto para çetesine operasyon: 119 Çinli gözaltına alındı Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti İstanbul'da Osmanlı döneminden kalma tarihi köşk 85 milyon liraya satışa çıkarıldı İş dünyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'ekonomi reformlarını' değerlendirdi Belhanda'nın veda paylaşımındaki Fatih Terim detayı dikkat çekti Müşteriye "Salak" diyen kasiyer, tazminatsız işten kovuldu Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı: Bir anda oldu, pişmanım
Süleyman Soylu'nun annesinin ölüm nedeninin, kalp yetmezliği olduğu ortaya çıktı Süleyman Soylu'nun annesinin ölüm nedeninin, kalp yetmezliği olduğu ortaya çıktı         
12:15
Yurtdışında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi Yurtdışında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi         
11:26
Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak partiye dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak partiye dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak         
11:03
Çağatay Ulusoy, Kağıttan Hayatlar filmindeki performansıyla Twitter'da trend oldu Çağatay Ulusoy, Kağıttan Hayatlar filmindeki performansıyla Twitter'da trend oldu         
10:59
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi         
10:15
Ücretli poşetlere logo ve slogan düzenlemesi! Kriterleri sağlamayan satılamayacak Ücretli poşetlere logo ve slogan düzenlemesi! Kriterleri sağlamayan satılamayacak         
09:56
Sevgililerin tartışması kanlı bitti! 23 yaşındaki Bensu, tek kurşunla hayatını kaybetti Sevgililerin tartışması kanlı bitti! 23 yaşındaki Bensu, tek kurşunla hayatını kaybetti         
09:36
Müge Anlı, eniştesinin ormanda tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin ormanda tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Bursa'da tırın araçları biçtiği zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi Bursa'da tırın araçları biçtiği zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi         
00:33
Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı         
23:16
Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı         
20:03
'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş         
19:01
Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı         
15:54
Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı         
15:01
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2021 12:26:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MISIR'DAN RUHSAT İHALESİ: TÜRKİYE GÜÇLENİYOR, YUNANİSTAN KÖŞEYE SIKIŞIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei