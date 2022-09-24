Yük gemisi İstanbul Boğazı girişinde arızalandı - Son Dakika
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Yük gemisi İstanbul Boğazı girişinde arızalandı

24.09.2022 10:47
Yük gemisi İstanbul Boğazı girişinde arızalandı

??????? Mısır'dan Rusya'daki Kavkaz Limanı'na seyreden MY MERAY isimli 181 metre boyundaki yük gemisi İstanbul Boğazı girişinde arızalandı.

??????? Mısır'dan Rusya'daki Kavkaz Limanı'na seyreden MY MERAY isimli 181 metre boyundaki yük gemisi İstanbul Boğazı girişinde arızalandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Mısır'dan Kavkaz'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı güney yaklaşımında makine arızası yapan MY MERAY isimli 181 metre boyundaki dökme yük gemisi için kılavuz kaptanımız ve Nazım Tur römorkörümüz ivedilikle bölgeye yönlendirildi."

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Kaynak: AA

İstanbul Boğazı, Rusya, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yük gemisi İstanbul Boğazı girişinde arızalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yük gemisi İstanbul Boğazı girişinde arızalandı - Son Dakika
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