??????? Mısır'dan Rusya'daki Kavkaz Limanı'na seyreden MY MERAY isimli 181 metre boyundaki yük gemisi İstanbul Boğazı girişinde arızalandı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Mısır'dan Kavkaz'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı güney yaklaşımında makine arızası yapan MY MERAY isimli 181 metre boyundaki dökme yük gemisi için kılavuz kaptanımız ve Nazım Tur römorkörümüz ivedilikle bölgeye yönlendirildi."
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