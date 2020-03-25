- Mısır'dan sokağa çıkma yasağı yürürlükte - Son Dakika

- Mısır'dan sokağa çıkma yasağı yürürlükte

KAHİRE - Mısır'da kısmi sokağa çıkma yasağının bugün ilan edilmesinin ardından sokaklar boş kaldı.

Mısır Başbakanı Mostafa Madbouly, ülke genelinde yerel saatle 19.00-06.00 saatleri arasında kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Bugün yürürlüğe giren ve 15 gün botunca geçerli olacak kararın ardından sokaklar boş kaldı. Tüm ticari merkezler ve dükkanların kapatıldığı ülkede, vatandaşlar sadece acil durumlar için sokağa çıkıyor. Bakkal, fırın ve eczanelerin açık olduğu kentte, diğer tüm dükkanlar kapatıldı.

Mısırlı Ahmed Ali, "Eğer sağlığınızı korumak istiyorsanız, bu kararlara uymalısınız. Korona virüsü kıyafetleriniz, hareketleriniz veya herhangi bir şeyle taşıyabilirsiniz. Evinize gittiğinizde, virüsü ailenize bulaştırabilirsiniz" dedi.

Hani Waleed ise sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinden bu yana hükümetin gerekli önlemleri aldığını ifade etti.

Ülke genelinde bugüne kadar 402 vaka kaydedilirken, 20 kişi de hayatını kaybetti.