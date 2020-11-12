Mısır'dan Trump sonrası dönem için Washington'da lobi hazırlığı - Son Dakika

Mısır'dan Trump sonrası dönem için Washington'da lobi hazırlığı

12.11.2020 23:53
Mısır'dan Trump sonrası dönem için Washington'da lobi hazırlığı, System.String[]

Mısır yönetiminin, Demokrat Joe Biden'ın resmi olmayan sonuçlara göre Başkanlık seçimini kazanması üzerine Donald Trump sonrası döneme yönelik lobi çalışması için aylık 65 bin dolara bir lobi şirketi ile anlaştığı ortaya çıktı.

Mısır yönetiminin, Demokrat Joe Biden'ın resmi olmayan sonuçlara göre Başkanlık seçimini kazanması üzerine Donald Trump sonrası döneme yönelik lobi çalışması için aylık 65 bin dolara bir lobi şirketi ile anlaştığı ortaya çıktı.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde Mısır'ın Washington Büyükelçisi Motaz Zahran'ın Brownstein Hyatt Farber Schreck adlı şirketle aylık 65 bin dolarlık anlaşma imzaladığı bildirildi.

Denver merkezli şirketin Mısır Büyükelçiliği ile yaptığı anlaşmanın politika direktörlüğünü emekli Cumhuriyetçi Kongre üyesi ve Temsilciler Meclisi Dışilişkiler Komitesi eski Başkanı Ed Royce yürütecek.

Diğer taraftan, Mısır'ın lobi çalışmalarını, Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'nin eski çalışanlarından Nadeam Elşami tarafından da takip edileceği belirtildi.

Brownstein Hyatt Farber Schreck şirketinin ortaklarından biri Cumhuriyetçi lobici Mark Lampkin iken diğer bir ortağının da Demokrat lobici Alfred Mottur olduğu biliniyor.

Trump, G-7 zirvesinde Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Albülfettah es-Sisi için "en favori diktatörüm" nitelendirmesinde bulunmuştu.

Ancak Sisi ile Trump'ın ilişkilerinin iyi olduğu ve Trump yönetiminin Mısır'a baskı yapmadığı biliniyordu.

İki lider arasındaki ilişkilerden dolayı da Kahire, Glover Park Group adlı lobi şirketi ile sözleşmelerini feshetmişti.

Biden'ın seçimi kazanması ile Sisi yönetiminin ABD ile iyi ilişkilere devam etmek amacıyla iki partiye de yakın bir lobi şirketi ile anlaşma imzalama ihtiyacı hissettiği ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Başkanlık Sistemi, Donald Trump, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır'dan Trump sonrası dönem için Washington'da lobi hazırlığı - Son Dakika


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