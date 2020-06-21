Mısır'dan Türkiye destekli Libya'ya 'kırmızı çizgi uyarısı: Doğrudan askeri müdahaleye neden olur
Mısır Devlet Başkanı Abdel Fattah el-Sisi, Türkiye'nin desteklediği Trablus merkezli güçlerin Sirte'ye saldırması durumunda Mısır'ın doğrudan çatışmaya girebileceğini söyleyerek, 'kırmızı çizgi uyarısı' yaptı.
Mısır Devlet Başkanı Abdel Fattah el-Sisi, Türkiye'nin desteklediği Trablus merkezli güçlerin Sirte'ye saldırması durumunda Mısır'ın doğrudan çatışmaya girebileceğini söyleyerek, 'kırmızı çizgi uyarısı' yaptı.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 01:18
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