Mısır, Deniz Seviyesindeki Yükselmeye Karşı Bir İklim Projesi Başlattı

İSKENDERİYE, 21 Haziran (Xinhua) -- Mısır 'ın İskenderiye kentinde deniz seviyesindeki yükselmelere karşı kullanılan beton bariyerlerin üzerine oturan insanlar, 19 Haziran 2022. Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanlığı, deniz seviyesindeki yükselmelere, hava koşullarının deniz seviyesine yakın bölgeler üzerindeki etkisine ve deniz suyu karışmasına karşı koymak için Kuzey Sahili ve Nil Deltası 'nda bir iklim uyum projesi başlattı. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

İskenderiye, 21 Haziran, Mısır, Güncel, Son Dakika

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