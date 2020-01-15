Mısır Devrim Konseyinden İngiltere'ye Sisi kınaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mısır Devrim Konseyinden İngiltere'ye Sisi kınaması - Son Dakika

Mısır Devrim Konseyinden İngiltere'ye Sisi kınaması

6 saat önce

Mısır Devrim Konseyi, İngiliz hükümetinin Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah es-Sisi'yi ülkeye davetini kınadı.

Mısır Devrim Konseyinden İngiltere'ye Sisi kınaması, System.String[]

Mısır Devrim Konseyi, İngiliz hükümetinin Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah es-Sisi'yi ülkeye davetini kınadı.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ev sahipliğinde 20 Ocak'ta Londra'da yapılacak "İngiltere- Afrika Yatırım Zirvesi"ne Sisi'nin de davet edilmesi, "Askeri rejimi meşrulaştırmak" şeklinde nitelendirildi.

Zirvenin olumlu bir adım olduğu belirtilen açıklamada, "Ancak ne Afrika ne de İngiltere bu zirveyi, Sisi rejimi gibi tüm uluslararası insan hakları örgütlerinin yargısız infaz, sistematik işkence, tecavüz ve temel insan haklarının vahşice ihlaliyle suçladığı bir rejime gizli veya açık destekle gerçekleştirmemeli." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Zirvenin Mısır'daki askeri rejimi ve başı Sisi'yi meşrulaştırmak için kullanılmasını en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, Johnson'ın Sisi'yi davet etmekle İngiliz değerlerine, insan haklarına, Mısır'a ve bir bütün olarak Afrika'ya ihanet ettiği kaydedildi.

Konsey, Johnson'a Sisi ile bir araya gelmemesi için de çağrıda bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:36 Kaynak: AA
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