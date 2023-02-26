Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry, Türkiye'ye geliyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'nin Türkiye'ye geleceğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 27 Şubat 2023 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Konuk Bakanın, Adana'yı ve Mısır'a ait bir yardım gemisinin varacağı Mersin Limanı'nı ziyaret etmesi ve Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denildi.
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