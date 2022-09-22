Mısır ve Rusya Dışişleri Bakanları, Ukrayna krizini ve Filistin meselesini görüştü - Son Dakika
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Mısır ve Rusya Dışişleri Bakanları, Ukrayna krizini ve Filistin meselesini görüştü

22.09.2022 12:42
Mısır ve Rusya Dışişleri Bakanları, Ukrayna krizini ve Filistin meselesini görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna'daki krizi ve Filistin meselesini ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna'daki krizi ve Filistin meselesini ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan Şukri ile Lavrov bir araya geldi.

Görüşmede Mısır ile Rusya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin meselesindeki gelişmeler ile Libya, Irak ve Suriye'deki son durum değerlendirildi.

Ukrayna krizinin de ele alındığı görüşmede Mısırlı Bakan, sorunu diyalog ve diplomatik yollarla çözmenin önemini vurguladı.

Şukri, krizin uluslararası ekonomi üzerindeki olumsuz yansımalarına, özellikle enerji ve gıda krizlerinin Mısır'ın da aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelere etkisine işaret etti.

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Kaynak: AA

Filistin, Ukrayna, Rusya, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır ve Rusya Dışişleri Bakanları, Ukrayna krizini ve Filistin meselesini görüştü - Son Dakika

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