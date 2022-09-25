Mısır: Afrika için tahıl, gıda dağıtım ve depolama merkezi inşasında iş birliğine hazırız - Son Dakika
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Mısır: Afrika için tahıl, gıda dağıtım ve depolama merkezi inşasında iş birliğine hazırız

25.09.2022 03:24
Mısır: Afrika için tahıl, gıda dağıtım ve depolama merkezi inşasında iş birliğine hazırız

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ülkesinin, "Afrika'da tahıl ve gıda maddelerinin dağıtımı ve depolanması için bir merkez inşası" konusunda uluslararası toplumla iş birliğine hazır olduğunu duyurdu.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ülkesinin, " Afrika'da tahıl ve gıda maddelerinin dağıtımı ve depolanması için bir merkez inşası" konusunda uluslararası toplumla iş birliğine hazır olduğunu duyurdu.

New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu görüşmelerinde bur konuşma yapan Şukri, Afrika'da her 5 kişiden birinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Şukri, uluslararası toplumun sürdürülebilir kalkınma konusundaki başarısızlığına dikkati çekerek, "Dünya ve Afrika krizlerin en tehlikesi olan gıda güvenliği kriziyle karşı karşıyadır." ifadelerini kullandı.

Şukri, Afrki için gıda merkezi konusunda şunları söyledi:

"Dünya gıda krizinin hafifletilmesine bir katkı sunmak hedefiyle Afrika'da tahıl ve gıda maddelerinin dağıtımı ve depolanması için bir merkez inşa edilmesi konusunda seçkin coğrafi konumundan dolayı Mısır'ın uluslararası toplumla iş birliğine hazır olduğunu duyuruyorum."

Şukri, Rusya- Ukrayna savaşının Kovid-19 krizi sonrasında dünyanın sıkıntılarını daha da artırdığını ve gelişen yükleri çoğaltarak ülkelerin sırtına yüklediğini hatırlattı.

"BM 77. Genel Kurulu görüşmeleri hassas bir tarihi süreçte gerçekleşiyor" diyen Şukri, uluslararası alanda krizlerin oldukça kompleks ve iç içe olduğunu, bunlarla mücadele için ciddi çalışma ve çok taraflı diplomasinin işlerlik kazandırılmasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Şukri, borçlu ve alacaklı ülkeler arasında, borçların değişimi ve büyük bir kısmının ortak yatırım projelerine dönüştürülmesini amaçlayan küresel bir girişim başlatma talebine gelişmiş ülkelerin olumlu yanıt vermesinin zorunlu hale geldiğini dile getirdi.

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Çavuşoğlu, Gine Dışişleri, Uluslararası İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışındaki Gineliler Bakanı Kouyate ile görüştü Çavuşoğlu, Gine Dışişleri, Uluslararası İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışındaki Gineliler Bakanı Kouyate ile görüştü
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika, Dünya, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır: Afrika için tahıl, gıda dağıtım ve depolama merkezi inşasında iş birliğine hazırız - Son Dakika

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