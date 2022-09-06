Mısır heyeti Libya'nın başkanlık ettiği Arap Birliği toplantısından ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Mısır heyeti Libya'nın başkanlık ettiği Arap Birliği toplantısından ayrıldı

06.09.2022 19:00
Mısır heyeti Libya'nın başkanlık ettiği Arap Birliği toplantısından ayrıldı

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve beraberindeki heyet, başkent Kahire'de düzenlenen Arap Birliği dışişleri bakanları toplantısının açılışı sırasında salonu terk etti.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve beraberindeki heyet, başkent Kahire'de düzenlenen Arap Birliği dışişleri bakanları toplantısının açılışı sırasında salonu terk etti.

Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre, Şukri liderliğindeki Mısır heyeti, Arap Birliğinin dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirilen 158. olağan toplantısına Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanı Necla Menguş'un başkanlık etmesi nedeniyle toplantıdan ayrıldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, basına yaptığı açıklamada, "Resmi oturum başlamadan önce Arap dışişleri bakanlarının istişare toplantısında bu konu masaya yatırıldı. Bu konu hakkındaki toplantıların sonuçlarını beklememiz gerekiyor." dedi.

Ne olmuştu?

Libyalı bazı kaynaklar, Mısır'ın, bugün yapılacak Arap Birliği dışişleri bakanları 158. olağan toplantısına Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanı Menguş'un başkanlık etmesini engellemeye çalıştığını belirtmişti.

Aynı kaynaklar, Arap Birliği Mısır temsilcisinin "Libya'nın Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından Başbakan olarak atanan Fethi Başağa hükümeti Dışişleri Bakanı Hafız Kaddur'un oturuma başkanlık etmesi için" diğer ülke temsilcileriyle görüştüğünü kaydetmişti.

Ayrıca Başağa hükümeti de Arap Birliğine, "Menguş'un Libya'yı temsilen Genel Kurulda oturuma başkanlık etmesinin uygun olmayacağı ve Libya'nın meşru hükümetinin kendileri olduğu" yönünde bir mektup göndermişti.

Libya 9 yıl aradan sonra ilk kez Arap Birliğinin bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen bir toplantısına başkanlık ediyor.

YORUMLAR
500
Arap Birliği dışişleri bakanları toplantısı Kahire'de başladı Arap Birliği dışişleri bakanları toplantısı Kahire'de başladı Mısır Cumhurbaşkanı, Filistin Devlet Başkanı ile Gazze'deki sükûneti korumanın önemini görüştü Mısır Cumhurbaşkanı, Filistin Devlet Başkanı ile Gazze'deki sükûneti korumanın önemini görüştü
Kaynak: AA

Libya, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır heyeti Libya'nın başkanlık ettiği Arap Birliği toplantısından ayrıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:21 Sosyal medyada beğeni alma sevdası tren çarpan genci canından ediyordu
18:03 Süper Lig kulüplerinden silahlı saldırıya uğrayan TFF'ye destek ziyareti: İnşallah bunlar meczup olaylardır
17:35 Jorge Jesus'un Okan Buruk'u görmezden geldiği görüntüler sosyal medyayı salladı! Gerçek daha sonra anlaşıldı
17:19 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine yanıt
17:16 Türkiye-Yunanistan arasında tansiyon had safhada! Ünlü profesörün "ABD Türkiye'ye saldırabilir" sözleri akıllara geldi
17:04 Mahalle maçında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
16:54 Tuvalette çocukları izlerken yakalanan yaşlı adamla ilgili yeni gelişme! 'Teşhir suretiyle cinsel taciz' suçlamasıyla yargılanması istendi
16:51 Avrupa Şampiyonası son 16 turu için önemli adım! 12 Dev Adam, Belçika'ya acımadı
16:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a bir gözdağı daha: Benim bu anlattıklarım bir rüya değil
16:37 TFF ziyaretinde gülümseten anlar! Ali Koç'tan Erden Timur'a: Ne para harcadın ya
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 19:01:11. #1.13#
SON DAKİKA: Mısır heyeti Libya'nın başkanlık ettiği Arap Birliği toplantısından ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement