Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry'den, yeni İsrail hükümetine bölgesel barış sağalama çağırısı - Son Dakika

İsrail savaş uçaklarının dün Gazze Şeridi'ni vurmasının ardından Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry İsrail'in yeni hükümetine bölgede barış sağalamaya çağırdı.

Gazze Şeridi'ne yönelik 11 gün süren ve 21 Mayıs'ta İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin ardından İsrail saldırıları sona ermişti. Ancak, dün Kudüs'te bulunan Şam Kapısı'nda fanatik Yahudilerin bayrak yürüyüşü sırasında Filistinliler ile çıkan arbedenin ardından İsrail savaş uçakları bir kez daha Hamas hedeflerini vurdu. İsrail güçlerinin ateşkese rağmen Gazze'de bulunan Hamas'a ait iki noktaya hava saldırısı düzenlemesinin ardından Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'den açıklama geldi. Lüksemburg ziyareti sırasında açıklama yapan Shoukry, "Mısır hükümeti, İsrail-Filistin barış sürecini ilerletmek ve bağımsız Filistin devleti kurulmasına yönelik yeni İsrail hükümetiyle çalışmak için sabırsızlanıyor" ifadelerini kullandı. - KAHİRE