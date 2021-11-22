Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg ile son gelişmeleri değerlendirdi - Son Dakika

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Kahire'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile Yemen'deki son gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Şukri, Grundberg ile Kahire'de bir araya geldi.

Yemen'in güvenlik ve istikrarının, bölgenin güvenlik ve istikrarının bölünmez bir parçası olduğunu ifade eden Şukri, ülkesinin Yemen topraklarının Suudi Arabistan'a veya Kızıldeniz'de deniz güvenliğine karşı bir tehdit olarak kullanılmasını reddettiğini kaydetti.

Görüşmede Şukri, "Mısır'ın Yemen'deki krizin çözülmesine yönelik uluslararası ve bölgesel tüm çabaları destekleyeceğini" ifade etti.

Mısır'ın Yemen'in istikrarına yönelik desteğinden övgüyle bahseden BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, önümüzdeki süreçte Kahire yönetimi ile Yemen konusunda iş birliği yapma arzusunda olduğunu aktardı.