Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Cezayirli mevkidaşı ile bölgesel meseleleri görüştü - Son Dakika

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şukri, Cezayirli mevkidaşı Lamamra ile başkent Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak öneme sahip bölgesel meseleler masaya yatırıldı.

İki ülke arasında çeşitli alanlarda mevcut koordinasyonun önemine vurgu yapıldı.

Libya'da siyasi çözüme destek

Libya meselesine de değinen Mısır ve Cezayirli Bakanlar, ülkenin içinde bulunduğu krizden çıkabilmesi için Libyalı taraflar arasında siyasi çözümün desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Açıklamada, Şukri'nin Libya'da istikrar ve refahın yeniden sağlanması için yabancı güçler ve paralı askerlerin Libya topraklarından çıkmasının önemini vurguladığı ifade edildi.

Görüşmede Sudan, Mali, Sahra ve Sahel bölgelerindeki son gelişmeler de ele alındı.

Lamamra'nın Mısır'ı da kapsayan yurt dışı turunun Cezayir'in mart ayında ev sahipliği yapacağı Arap Zirvesi'ne hazırlık kapsamında olduğu belirtiliyor.