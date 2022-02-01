Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Fetih yetkilisiyle "Filistin'deki gelişmeleri" görüştü - Son Dakika

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub ile yaptığı ikili görüşmede Filistin'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Şukri'nin, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Kahire'ye gelen Rucub'u makamında kabul ettiği aktarıldı.

Tarafların görüşmede, Filistin'deki siyasi sürecin gidişatı ve Filistin davasıyla ilgili konuları ele aldığı kaydedildi.

Şukri'nin görüşmede, ülkesinin Filistin'in siyasi ve ekonomik düzeyde gelişmesine yönelik desteğini yinelediği bildirildi.

Açıklamada Şukri'nin, ülkesinin Filistin ve İsrail arasında barış müzakerelerinin yeniden başlatılması ve Filistin halkının meşru hakkı olan 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması yönünde atılacak adımlara yönelik desteğini vurguladığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Fetih yetkilisi Rucub'un da Mısır'ın Filistin davasında üstlendiği rolden övgüyle söz ettiği aktarıldı.

Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, dün resmi ziyareti kapsamında Mısır'a gelmiş, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebul Gayt ile görüşmüştü.