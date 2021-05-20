Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed ile ateşkesi görüştü - Son Dakika

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed ile ateşkesi görüştü

20.05.2021 18:37
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed ile ateşkesi görüştü, System.String[]

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, başkent Kahire'de Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed ile ateşkesi görüşmek üzere bir araya geldi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, başkent Kahire'de Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed ile ateşkesi görüşmek üzere bir araya geldi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şukri'nin FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed ile yaptığı görüşmede, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "gerilimin sonlandırılması ve ateşkesin sağlanması için atılan adımları" değerlendirdiği bildirildi.

Mısır'ın kardeş Filistin halkına verdiği desteği sürdüreceğini yineleyen Şukri'nin, Kahire yönetiminin Filistin topraklarında gerilimin sonlandırılmasına yönelik girişimlere ve yoğun diplomatik çabalara devam edeceğinin altını çizdiği kaydedildi.

FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed'in ise Şukri'ye, Filistin yönetimi ve halkının Mısır'ın Filistin davasına verdiği destek ve krizin çözümü için attığı adımlar için teşekkür ettiği belirtildi.

Öte yandan Ahmed'in Kahire ziyaretinin ne kadar süreceğine ilişkin detaya yer verilmeyen açıklamada, görüşmenin Ahmed'in bu ziyareti kapsamında gerçekleştiği aktarıldı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 230 kişi hayatını kaybetti, 1710 kişi yaralandı.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed ile ateşkesi görüştü
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed ile ateşkesi görüştü
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed ile ateşkesi görüştü
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed ile ateşkesi görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin, Kahire, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed ile ateşkesi görüştü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Volkan Bozkır'dan Filistin oturumuna damga vuran sözler: Genel Kurul olarak sözden daha fazlasını yapabiliriz Volkan Bozkır'dan Filistin oturumuna damga vuran sözler: Genel Kurul olarak sözden daha fazlasını yapabiliriz Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi: Gazze'de yaşananların tek sorumlusu İsrail'dir Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi: Gazze'de yaşananların tek sorumlusu İsrail'dir Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taraftarlara müjde: Önümüzdeki sezon statları coşkuyla doldurmak istiyoruz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taraftarlara müjde: Önümüzdeki sezon statları coşkuyla doldurmak istiyoruz Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Ghezzal için Monaco, astronomik bir teklif yaptı Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Ghezzal için Monaco, astronomik bir teklif yaptı BBC editörü Bashir'in tarihe geçen röportaj için Prenses Diana'yı sahte belgelerle kandırdığı ortaya çıktı BBC editörü Bashir'in tarihe geçen röportaj için Prenses Diana'yı sahte belgelerle kandırdığı ortaya çıktı Rize'de gerginlik yaşayan Akşener'e destek veren Kılıçdaroğlu, Peker'in videolarına gönderme yaptı Rize'de gerginlik yaşayan Akşener'e destek veren Kılıçdaroğlu, Peker'in videolarına gönderme yaptı 6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi 6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi Akşener, Rize ziyaretinde kendisine yöneltilen soruya sert tepki gösterdi: Sizi Allah'a havale ediyorum Akşener, Rize ziyaretinde kendisine yöneltilen soruya sert tepki gösterdi: Sizi Allah'a havale ediyorum

Son Dakika Haberleri
11:53 Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti!
11:09 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak
11:08 Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor!
11:02 Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı
10:53 Kaptan Arda Turan'dan Fatih Terim'e: Sevince böyle bakarsın
10:48 Kripto parada dev çöküş: Bir haftada yüzde 50'ye ulaştı!
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
Son Dakika: MEB'den 4.sınıf ve ortaokul öğrencileri için sınav açıklaması: Öğrencilerin tercihine bırakıldı Son Dakika: MEB'den 4.sınıf ve ortaokul öğrencileri için sınav açıklaması: Öğrencilerin tercihine bırakıldı         
18:47
Akdeniz'de büyük dram! Tek fotoğraf karesi her şeyi anlatmaya yetti Akdeniz'de büyük dram! Tek fotoğraf karesi her şeyi anlatmaya yetti         
18:24
Kritik Bilim Kurulu toplantısı başladı! Biontech'in CEO'su Uğur Şahin de çevrim içi olarak katılacak Kritik Bilim Kurulu toplantısı başladı! Biontech'in CEO'su Uğur Şahin de çevrim içi olarak katılacak         
18:03
ABD Senatosu'nda Bernie Sanders vicdanların sesi oldu: Filistinlilerin hayatı önemli değil mi? ABD Senatosu'nda Bernie Sanders vicdanların sesi oldu: Filistinlilerin hayatı önemli değil mi?         
17:23
"Sahte intihar" videosu gerçek oldu, Pakistanlı genç Tik- Tok uğruna can verdi         
16:47
Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi         
16:19
Babasının peşinden giden 4 yaşındaki Mehmet kamyonun altında kaldı, ailenin feryatları yürek dağladı Babasının peşinden giden 4 yaşındaki Mehmet kamyonun altında kaldı, ailenin feryatları yürek dağladı         
15:31
Ünlü iş adamı Erol Çarmıklı son yolculuğuna uğurlandı Ünlü iş adamı Erol Çarmıklı son yolculuğuna uğurlandı         
14:53
FOX TV'nin iddialı dizisi Masumiyet final yapıyor FOX TV'nin iddialı dizisi Masumiyet final yapıyor         
14:17
Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu         
14:09
DSÖ'den içleri ferahlatan açıklama: Aşılar, Kovid-19'un tüm varyantlarına karşı etkili DSÖ'den içleri ferahlatan açıklama: Aşılar, Kovid-19'un tüm varyantlarına karşı etkili         
13:53
Geri geri yürüyerek denize giren turistleri görenler, dönüp bir daha baktı Geri geri yürüyerek denize giren turistleri görenler, dönüp bir daha baktı         
13:04
Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep'in babasının ve kardeşinin ifadesi ortaya çıktı Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep'in babasının ve kardeşinin ifadesi ortaya çıktı         
12:25
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti         
11:28
Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu         
10:09
Bakan Soylu'dan Sedat Peker'e: Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz Bakan Soylu'dan Sedat Peker'e: Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz         
00:19
Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı         
22:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2021 18:57:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed ile ateşkesi görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement