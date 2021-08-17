Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Kahire'de Somali Başbakanı Roble ile "ikili ilişkileri" görüştü - Son Dakika

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Kahire'yi ziyaret eden Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble ile bir araya geldi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şukri ve Roble'nin, ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunu değerlendirdikleri aktarıldı.

Somali'nin kardeş ülke olarak nitelendirildiği açıklamada, son dönemde ikili ilişkilerin olumlu yönde seyrettiği ve Mısır'ın Somali'yi destekleme ve birçok alanda gerekli yardımı sunma arzusunda olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, görüşme kapsamında bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra ortak öneme sahip meselelerin de ele alındığı kaydedildi.

Resmi ziyaret kapsamında dün başkent Kahire'ye gelen Somali Başbakanı Roble, Mısırlı mekidaşı Mustafa Medbuli ile de görüşmüştü.