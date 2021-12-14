Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'nin Kıbrıs Rum kesimi ziyaretinde bölgesel ilişkiler görüşüldü - Son Dakika

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) gerçekleştirdiği çalışma ziyaretinde ikili ve bölgesel ilişkiler ele alındı.

Rum basınında yer alan habere göre, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Rum lider Nikos Anastasiadis ile bir araya gelerek Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Mısır-GKRY ilişkilerine verdiği önemi aktardı. Şukri, daha sonra Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile bir dizi konuda ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Şukri, GKRY ile Mısır halkları arasındaki karşılıklı çıkar, iş birliği ve saygı ilkelerine dayanan tarihi bağlara değindi. Mısır ile GKRY arasındaki ilişkilere çok önem verdiklerini ve bunu "verimli ve sadık ilişkilerle neler başarılabileceğinin bir örneği" olarak gördüklerini aktaran Şukri, bu dostane ve üretken ilişkileri uzun yıllar devam ettirmek istediklerini vurguladı.

Şukri, Mısır ve GKRY hükümetlerinin etkileşim ve ikili ilişkileri geliştirme, bölgedeki ortakları ve Avrupa Birliği ile iş birliği içerisinde Doğu Akdeniz'deki istikrar ve güvenliği sağlama gibi hususlarda koordine olma fırsatını kaçırmadığını da hatırlattı. Şukri, Kıbrıs meselesinin çözülmesi noktasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına dayalı müzakerelerin yürütülmesinin önemine de işaret etti.

Rum Bakan Hristodulidis de GKRY ile Mısır arasındaki ikili ilişkilerin tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu anlattı. Hristodulidis, bugünkü müzakerelerin, Mısır-GKRY ve tüm bölgenin yararına olacak şekilde ikili, üçlü ve bölgesel ortaklıklar hakkında derinlemesine bir tartışma yapılması için bir fırsat sağladığını savundu.