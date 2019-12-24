Mısır Dışişleri Bakanı Şükri Rus ve Alman yetkililerle Libya'yı görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mısır Dışişleri Bakanı Şükri Rus ve Alman yetkililerle Libya'yı görüştü - Son Dakika

Mısır Dışişleri Bakanı Şükri Rus ve Alman yetkililerle Libya'yı görüştü

6 saat önce

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Rus ve Alman yetkililerin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisiyle Libya krizini değerlendirdi.

Mısır Dışişleri Bakanı Şükri Rus ve Alman yetkililerle Libya'yı görüştü, System.String[]

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Rus ve Alman yetkililerin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisiyle Libya krizini değerlendirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Şükri, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ulusal güvenlik danışmanı Jan Hecker ve BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ile telefonda görüştü.

Şükri ve Lavrov, bölgedeki son gelişmeleri ele aldıkları telefon görüşmesinde özellikle Libya'daki krizin sona erdirilmesi için yapılması gerekenleri konuştu.

Almanya Başbakanı Merkel'in ulusal güvenlik danışmanı Jan Hecker ile yapılan görüşmede ise, Libya'daki krizin sona erdirilmesi için planlanan Berlin Konferansı ile ilgili hazırlıklar masaya yatırıldı.

Şükri ile BM Özel Temsilcisi Selame'nin görüşmesinde de BM'nin Libya'daki kriz ile ilgili son dönemde yaptığı çalışmalar ve temaslar değerlendirildi.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Libya'nın doğusundaki milis güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:54 Kaynak: AA
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