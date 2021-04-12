Mısır Dışişleri Bakanı: "Tükiye'nin Mısır'a yönelik son adımlarını takdir ediyoruz" - Son Dakika

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Türkiye'nin Mısır'a yönelik son adım ve jestlerinin takdir edildiğini belirterek, Türkiye ile ikili ilişkileri geliştirmek istediklerini açıkladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile geçtiğimiz Cumartesi gerçekleştirdiği telefon görüşmesi hakkında yerel bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu. Shoukry yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Mısır'a yönelik son dönemdeki adımları ve jestlerinin takdir edildiğini ve gelecekte ikili ilişkileri geliştirmek istediklerini vurguladı.

Mısır'ın iç meselelerine karışılmadığı ve uluslararası hukuka uygun davranıldığı takdirde iki tarafın menfaatine bir diyalog kurmaya hazır olduğunun altını çizen Shoukry, bu diyaloğun siyasi istişareler çerçevesinde olabileceğini söyledi. Şukri ayrıca, Çavuşoğlu ile görüşmesinde Ramazan ayı için tebrik mesajları ve iyi dileklerin karşılık olarak iletildiğini de ifade etti. - KAHİRE