Mısır Dışişleri Bakanı, Ukraynalı mevkidaşı ile son gelişmeleri görüştü - Son Dakika
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Mısır Dışişleri Bakanı, Ukraynalı mevkidaşı ile son gelişmeleri görüştü

24.03.2022 18:22
Mısır Dışişleri Bakanı, Ukraynalı mevkidaşı ile son gelişmeleri görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şukri ile Kuleba, Ukrayna'da sahadaki ve insani düzeydeki konularla Rusya ile Ukrayna arasında devam eden müzakere sürecine ilişkin son gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede Şukri, akan kanı durduracak, sükunet ve barışı sağlayacak bütün yolların denenmesi ve her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Şukri ayrıca Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'ya Arap Birliği oturumlarında yapılan görüşmeler hakkında bilgi verdi.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Dmitro Kuleb, Rusya, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır Dışişleri Bakanı, Ukraynalı mevkidaşı ile son gelişmeleri görüştü - Son Dakika


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