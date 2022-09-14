Mısır'a, Şanghay İşbirliği Örgütü'nde diyalog ortağı statüsü verildi - Son Dakika
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Mısır'a, Şanghay İşbirliği Örgütü'nde diyalog ortağı statüsü verildi

14.09.2022 18:16
Mısır'a, Şanghay İşbirliği Örgütü'nde diyalog ortağı statüsü verildi

Mısır Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hamdi Sanad Loza ile Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Zhang Ming, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Mısır'a diyalog ortağı statüsü verilmesine yönelik mutabakat zaptını imzaladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hamdi Sanad Loza ile Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Zhang Ming, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Mısır'a diyalog ortağı statüsü verilmesine yönelik mutabakat zaptını imzaladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Loza'nın, Özbekistan ziyareti kapsamında ŞİÖ Genel Sekreteri Ming ile bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, tarafların, Mısır'a örgütün diyalog ortağı statüsü verilmesine yönelik mutabakat zaptını imzaladıkları kaydedildi.

Söz konusu mutabakat, örgütün üye ülkeleriyle ticaret, yatırım, enerji, ulaştırma ve turizm gibi birçok alanda ilişkilerini güçlendirmenin yanı sıra bölgesel güvenlik ve istikrarı destekleme yolunda önemli bir adım olarak nitelendirildi.

Öte yandan ŞİÖ Genel Sekreteri Min de Mısır'ın örgüte diyalog ortağı statüsünde katılmasını memnuniyetle karşılayarak, gelecekte verimli bir iş birliği yapılması arzusunu dile getirdi.

Türkiye, Azerbaycan, Sri Lanka, Ermenistan, Kamboçya ve Nepal örgütün diyalog ortağı ülkeler.

Suudi Arabistan, Mısır ve Katar'a diyalog ortağı statüsü verilmesi de 2021'de kararlaştırılmıştı.

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Kaynak: AA

Şanghay İşbirliği Örgütü, Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır'a, Şanghay İşbirliği Örgütü'nde diyalog ortağı statüsü verildi - Son Dakika

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