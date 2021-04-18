Mısır Dışişleri Bakanı, Yunan mevkidaşıyla Libya krizini görüştü - Son Dakika

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Libya kriziyle ilgili gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Şukri'nin, ülkesini ziyaret eden Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile başkent Kahire'de bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede Libya'daki krize siyasi çözüme destek yollarının ele alındığı, ayrıca Hedasi Barajı'yla alakalı gelişmeler ve tüm Akdeniz bölgesiyle ilgili konuların masaya yatırıldığı aktarıldı.

Bunun yanı sıra ikili ilişkileri geliştirme yolları ile yeni tip koronavirüsle mücadele tecrübelerinin ele alındığı ifade edildi.

Yunan bakanın ziyaretinin süresine ilişkin bilgi alınamadı.