Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Rusya'nın çağrısının ardından Libya'da yürürlüğe giren... - Son Dakika

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Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Rusya'nın çağrısının ardından Libya'da yürürlüğe giren...
19 dakika önce
Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Rusya'nın çağrısının ardından Libya'da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediklerini açıkladı. Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:46 Kaynak: AA
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