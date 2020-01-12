Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Rusya'nın çağrısının ardından Libya'da yürürlüğe giren... - Son Dakika

Mısır Dışişleri Bakanlığı , Türkiye ve Rusya 'nın çağrısının ardından Libya 'da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediklerini açıkladı.

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Türkiye ve Rusya'nın çağrısının ardından Mısır, Libya'daki ateşkese destek verdi

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