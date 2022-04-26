Mısır, Doğu Kudüs'ün Yahudileştirmesi girişimi konusunda uyardı - Son Dakika
Üye Girişi

Mısır, Doğu Kudüs'ün Yahudileştirmesi girişimi konusunda uyardı

26.04.2022 21:22
Mısır, Doğu Kudüs'ün Yahudileştirmesi girişimi konusunda uyardı

Mısır, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Yahudileştirilmesi ve kutsal mekanların hukuki ve tarihi statüsünün değiştirilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Mısır, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Yahudileştirilmesi ve kutsal mekanların hukuki ve tarihi statüsünün değiştirilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan haberde, Mısır'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Usame Abdulhalık'ın BM Güvenlik Konseyinde yaptığı açıklamaya yer verildi.

Abdulhalık, "İsrail'in Doğu Kudüs'ü Yahudileştirme ve kutsal mekanların hukuki ve tarihi statüsünün değiştirilmesi girişimleri, şiddetin tırmanmasına ve Mescid-i Aksa'nın zarar görmesine neden olur." uyarısında bulundu.

İsrail'in Mescid-i Aksa baskını ve Filistinlilerin maruz kaldığı şiddetin Mısır tarafından kınandığını belirten Abdulhalık, taraflara sükunet çağrısı yaparak "camide ibadet edenlerin korunması gerektiğini" vurguladı.

Ramazan ayının İsrailli Yahudilerin Hamursuz Bayramı'na denk gelmesiyle, kutsal ayın başından bu yana Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da tansiyon sürekli yükseliyor.

İsrail bu hafta başında Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde Hristiyanların "Kutsal Cumartesi" kutlamalarına da kısıtlamalar getirmişti.

YORUMLAR
500
Ürdün, gayrimüslimlerin Mescid-i Aksa'ya giriş yasağını doğru bir adım olarak görüyor Ürdün, gayrimüslimlerin Mescid-i Aksa'ya giriş yasağını doğru bir adım olarak görüyor Tunus Barolar Birliğinden 'İsrail'le normalleşmenin suç sayılması' çağrısı Tunus Barolar Birliğinden 'İsrail'le normalleşmenin suç sayılması' çağrısı

Doğu Kudüs, Mescit, İsrail, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır, Doğu Kudüs'ün Yahudileştirmesi girişimi konusunda uyardı - Son Dakika


Son Dakika
21:17 Ev sahipleri evcil hayvan istemeyince kedisiyle evlendi!
21:08 Koronavirüs nedeniyle 14 kişi vefat etti, 2 bin 511 yeni vaka tespit edildi
20:31 Taksim'de Gezi Parkı davasında çıkan kararlar protesto edildi
20:25 İstanbul'daki TÜGVA binasına yapılan saldırın faili yakalandı!
20:20 Rusya lideri Putin'den olumlu sinyal: Kiev'in anlaşma konusundaki tutumu olumlu yönde değişti
20:09 Arda Turan futboldan sonraki yeni mesleği için ekibini hazırlıyor!
19:48 Vitor Pereira'yı mumla aratacak bir hoca gündemde
19:43 Mersin'de özel bir kreşte skandal görüntüler! Öğrencilere zorla yemek yediren bakıcı hakkında soruşturma başlatıldı
19:39 Manisa'da 22 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu
19:14 Fenerbahçe'den resmi teknik direktör açıklaması geldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 21:29:30. #1.13#
SON DAKİKA: Mısır, Doğu Kudüs'ün Yahudileştirmesi girişimi konusunda uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement