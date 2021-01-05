Mısır, El-Ula Bildirisini imzaladı - Son Dakika

Mısır, El-Ula Bildirisini imzaladı

05.01.2021 19:32
Mısır, El-Ula Bildirisini imzaladı, System.String[]

Mısır, Suudi Arabistan'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) 41. Zirvesinde El-Ula Bildirisini imzaladı.

Mısır, Suudi Arabistan'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) 41. Zirvesinde El-Ula Bildirisini imzaladı.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) 41. zirvesi, Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki El-Ula kentinde düzenlendi. Zirvede katılımcı ülkeler, Katar ile krizi sonlandıran Al-Ula bildirisini imzaladı. Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin zirvede Katar ile olan krizi çözmeyi amaçlayan El Ula Bildirisini imzaladığı belirtildi. Açıklamada, "Mısır, Arap ülkeleri ile Katar arasında uzlaşma sağlamak için sarf edilen her samimi çabayı, özellikle de kardeş Kuveyt Devleti'nin son yıllarda gösterdiği çabaları takdir ediyor" denildi.

Bakanlık, Bakan Şukri'nin bildiriyi imzalanmasının ardından Suudi Arabistan'dan ayrıldığını belirtti.

Öte yandan bildirinin imzalanmasıyla ise Körfez krizi 3,5 yılın ardından resmi olarak sona erdi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı. Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açtı. Kuveyt, krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürütmüştü. - KAHİRE

Körfez İşbirliği Konseyi, Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan, Katar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Mısır, El-Ula Bildirisini imzaladı - Son Dakika


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