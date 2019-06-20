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Mısır: Erdoğan'ın 'Mursi eceliyle ölmedi' sözleri 'sorumsuzluk'

24 dakika önce

Mısır: Erdoğan'ın 'Mursi eceliyle ölmedi' sözleri 'sorumsuzluk'

Mısır: Erdoğan'ın 'Mursi eceliyle ölmedi' sözleri 'sorumsuzluk', System.String[]
Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muhammed Mursi'nin eceliyle ölmediği yönündeki sözlerinin 'sorumsuzca' olduğunu söyledi.

Mısır'ın darbeyle görevinden uzaklaştırılan eski lideri Muhammed Mursi, duruşması sırasında mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:38 
Recep Tayyip Erdoğan, Muhammed Mursi, Mısır, Dünya
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