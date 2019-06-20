Mısır: Erdoğan'ın Mursi'nin ölümü konusundaki sorumsuz suçlamalarını kınıyoruz

Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Muhammed Mursi'nin mahkemede ölümü hakkındaki suçlamaları için "sorumsuzca" dedi. Mısırlı bakan Erdoğan'ı kınadı. Suçlamalarını sürdüren Erdoğan ise son olarak "Bir ülkede seçimle gelen ilk cumhurbaşkanı 20-25 dakika can çekişiyor ve orada en ufak bir müdahale yapılmıyor" dedi.

Sami Şükrü Perşembe günü yaptığı yazılı açıklamada "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Mısır hakkında tekrar tekrar dile getirdiği sorumsuzca suçlamaları şiddetle kınıyoruz" ifgadesini kullandı.

Mısır'ın resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre Halk Meclisi Sözcüsü de Çarşamba günü Erdoğan'ı "despot ve diktatör" olarak nitelendirmişti. Sözcü Erdoğan'ın, "terörist Müslüman Kardeşler ile şeytani ittifakının ardından Mısır'ın dünyadaki imajını bozmaya çalıştığını" savunmuştu.

Ülkenin resmi yayın organı niteliğindeki El Ahram gazetesine göre de, 40 farklı siyasi partiden oluşan bir ittifak Erdoğan'ın sözlerini, "Mısır halkı tarafından reddedilen yalanlar" olarak tanımlamıştı. İttifaktan yapılan açıklamada, "Erdoğan'ın herhangi bir kanıt göstermeden Mursi'nin ölümünden Mısır'ı sorumlu tutuğu için Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerektiği" belirtilmişti.

Mursi, Pazartesi günü casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşmasında aniden bayılmış ve daha sonra hayatını kaybetmişti.

Erdoğan: Mursi'nin ölümünün unutulmasına da fırsat vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugün yabancı basın mensuplarıyla buluşmasında da Mursi'nin ölümüyle ilgili olarak Mısır'a yönelik suçlamalarını sürdürdü.

Erdoğan "Bize hak hukuk dersi verenler Mısır halkının seçtiği cumhurbaşkanının darbe mahkemelerindeki ölümüne sessiz kalsa da biz kalamayız. Kaşıkçı cinayetinin unutulmasına nasıl rıza göstermemişsek Mursi'nin ölümünün unutulmasına da fırsat vermeyeceğiz" dedi ve ekledi:

"Bir ülkede seçimle gelen ilk cumhurbaşkanı 20-25 dakika can çekişiyor, ve orada en ufak bir müdahale yapılmıyor.

"Böyle bir cinayet olabilir mi? Sisi böyle bir yöneticidir, bir zalimdir, bir demokrat değildir. Demokrasinin neticesi iş başına gelmiş birisi değildir. İfadelerimiz Sisi ve etrafındakileri rahatsız edebilir. Önemli olan bu dünyada haklıların yanında yer alanların buna nasıl baktığıdır. Kaşıkçı cinayetinde ülkemizin tutumunu haklı bulan BM'nin Mursi cinayetinde hesap soracağına inanıyorum."

Erdoğan ayrıca "Mursi ailesinin vasiyetinin yerine getirilmediğini, naaşının ailesine verilmediğini ve sadece iki oğluyla avukatların defin esnasında hazır bulunabildiğini" söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de İstanbul-Sancaktepe'de yaptığı konuşmada Mısır'a yönelik suçlamalarını tekrarlamış ve Türkiye olarak süreci takip edeceklerini söylemişti.

Erdoğan, "Mursi mahkeme salonunda 20 dakika yerde maalesef çırpınıyor. Orada yetkililer Mursi'ye müdahale etmiyorlar. Mursi eceliyle değil öldürülmüştür. Mursi'nin vasiyeti vardı. Köyüne defnetmediler. Devlet kendi belirlediği yere defnetti. Çünkü korkuyorlardı. Korkaklar zafer anıtı dikemezler. Bunu böyle biliniz" demişti.

Muhammed Mursi'nin ölümünden önce de, büyük kısmı tek kişilik hücrede geçen tutukluluğuna yönelik eleştiriler yoğun bir şekilde dile getiriliyordu.

BM İnsan Hakları Ofisi, Mursi'nin ölümüyle ilgili bağımsız bir soruşturma talebinde bulunmuş, Kahire yönetimi BM'nin bu çağrısını kınamıştı.

Mart 2018'de de bir grup İngiliz milletvekili, Mursi'nin tukukluluk koşullarının, özellikle de şeker ve karaciğer hastalığınin yetersiz tedavisinin, "erken bir ölümü tetikleyebileceği" uyarısı yapılmıştı.

Mursi, Pazartesi günü casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşmasında aniden bayılmış ve daha sonra hayatını kaybetmişti.