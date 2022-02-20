Mısır: Etiyopya, Hedasi Barajı'nı faaliyete geçirerek yükümlülüklerini ihlal etti - Son Dakika

Mısır yönetimi, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği Büyük Rönesans Barajı'nı (Hedasi) faaliyete geçirerek 7 yıl önce imzalanan anlaşmadan doğan yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirtti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in Hedasi Barajı'nda elektrik üretimine başlandığını açıklamasının ardından Mısır Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Etiyopya'nın geçen yıllarda barajda tek taraflı olarak su tutmaya başlaması gibi bugün de barajı işletmeye başladığına işaret edilen açıklamada bunun "kabul edilemez" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "tek taraflı" atılan bu adımın, 2015'te Abiy Ahmed tarafından imzalanan, Mısır ve Sudan'ın da taraf olduğu "İlkeler Bildirgesi Anlaşması"ndan doğan yükümlülüklerin ihlali anlamına geldiği kaydedildi.

Etiyopya Başbakanı Ahmed bugün, resmi olarak baraj üzerindeki hidroelektrik santrallerinde elektrik üretimine başladıklarını açıklamıştı.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Etiyopya, Mısır ve Sudan 10 yıldır Hedasi Barajı ile ilgili karşı karşıya geliyor.

Hedasi Barajı, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor. Hartum ayrıca barajın 20 milyon vatandaşını tehdit ettiğini belirtiyor.

Barajda ilk dolum işlemi, tepkilere rağmen Temmuz 2020'de yapıldı.