Mısır Fetva Kurumu: Kovid-19 aşısı yaptırmak vaciptir - Son Dakika

Mısır'daki Daru'l İfta (Fetva Kurumu) son dönemde artan vaka sayısı dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmanın "vacip" olduğu yönünde fetva yayımladı.

Mısır Fetva Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, "Modern çağda salgınları önlemenin önemli yöntemlerinden biri insan vücudunun mikroplara karşı bağışıklığını aşılarla artırmaktır." ifadeleri kullanıldı.

Tıbbi aşıların günümüzde, hastalıklardan korunmanın en iyi yolu olduğu vurgulanan açıklamada, hastalık bulaşma korkusu bulunduğu takdirde aşı yapmanın "vacip" olduğu belirtildi.

Açıklamada Mısır Başmüftüsü Şevki Allam'ın, "Uzmanlar, Kovid-19 aşısının virüs enfeksiyonuna karşı korumada etkili olduğunu ve yan etkilerinin olmadığını tespit ettiği takdirde aşının yapılması, sağlığın korunması açısından vaciptir." ifadelerine yer verildi.

Mısır'da aşılama süreci bugün itibarıyla sağlık personelleri için başladı.

Mısır'a Çin üretimi "Sinopharm" firmasının ürettiği aşının ilk sevkiyatı 10 Aralık 2020'de ulaşmıştı.