Mısır, Fransa'nın iş birliğiyle yerel üretim fırkateyni teslim aldığını duyurdu - Son Dakika

Mısır'ın, son 6 yılda ABD, Rusya , Fransa ve İtalya ile anlaşmalar yaparak askeri silahlanma programını yoğunlaştırdığı belirtiliyor.

Mısır ordusu, 31 Aralık 2020'de de İtalya 'dan satın aldığı FREMM tipi 2 deniz fırkateyninden birini teslim aldığını açıklamış, fırkateynin İskenderiye'deki deniz üssüne ulaştığı aktarılmıştı.

Fransa ile Mısır arasında 2016 yılında imzalanan anlaşma, Fransız yapımı "Gowind" tipi 4 fırkateynin alınmasını öngörüyordu. Bunlardan ilki 2017 yılında Mısır'a teslim edilmiş, diğer 3'ünün Mısır'ın İskenderiye kentinde bulunan tersanelerde yapılacağı ifade edilmişti.

Mısır ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gowind" tipi fırkateynin, İskenderiye Tersanesi Şirketi tarafından teslim edildiği aktarıldı.

Mısır, Fransa ile iş birliği içinde İskenderiye kentinde üretilen fırkateyni teslim aldığını duyurdu.

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